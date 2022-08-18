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    Отключим газ – новый вид мошенничества появился в столице

    18 Августа 2022 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователь социальной сети Facebook Алина Ралина сообщила о новом виде мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здравствуйте! Хотела обратиться к жителям города Нур-Султана. На днях к моей маме пенсионерке, пришли и представились компания «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию. Сказали, что есть какой-то план-график, по которому ее дом сейчас на обслуживании. После проверки сказали, что надо прочищать и стоимость их услуг 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, газовая компания отключит квартиру от газа (дом газифицирован). Кто-то уже пользовался их услугами? Что за план-график такой? В этом доме живем с 1986 года и впервые такое», - написала Алина Ралина в группе «Астана, хочу похвалить, пожаловаться».

    Как следует из комментариев под постом, ситуация является «методом отъема денег у доверчивых пенсионеров». Пользователи утверждают, что раньше мошенники угрожали отключить свет.

    В столичном департаменте полиции отметили, что с таким заявлением в учреждение еще не обращались.

    В самой компании «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.

    «У наших сотрудников должны быть с собой служебные удостоверения. Газом занимается газовая служба, мы занимаемся вентиляцией. Газ отключают они», - сообщили в компании.

    Между тем, в региональных СМИ был опубликован материал об аналогичной попытке проникнуть в дом – случай произошел в городе Рудном. Тогда, неизвестные, представившись сотрудниками компании «ЭкоКлимат КСТ» также угрожали отключить газ в случае отказа впустить в квартиру под предлогом чистки вентиляции.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Общество #Мошенничество
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