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    Отключение российских каналов одной из компаний прокомментировал министр информации

    28 Сентября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отключение российских каналов компанией Beeline прокомментировал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее компания заявила о прекращении трансляции некоторых российских телеканалов с 5 октября текущего года.

    «Я осведомлен по этому поводу. Сегодня вышло заявление компании Beeline. Это не относится к министерству, потому что это частная компания, расположенная в Голландии. Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения. Сообщалось, что вещание каналов прекращается с 5 октября. Мы видели заявление, и это не относится к министерству», - сказал в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Дархан Кыдырали.

    Он ответил на вопрос по поводу причины отключения некоторых телеканалов.

    «Компания смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но, я не считаю, что для этого были политические основания. Это частная компания», - прокомментировал министр.

    Между тем, в Beeline Казахстан объяснили отключение с 5 октября 15 российских каналов, в том числе и «Первый канал» и «Россия24».

    «Пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения – это привычная практика для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан ранее и будет продолжена в соответствии с предпочтениями наших абонентов. Ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу). Например, в пакет «Максимальный» будет добавлена подписка BeeTV+ c более чем 1000 фильмов и сериалов со всего мира», – объяснили в Beeline.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Связь, ТВ, IT МИОР
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