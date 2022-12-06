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    Отключение горячей воды в Актау: срочно стабилизировать ситуацию поручил аким области

    6 Декабря 2022, 09:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел совещание, на котором были обсуждены вопросы обеспечения города теплом и питьевой водой. Глава региона поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината «МАЭК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Нурлан Ногаев поручил принять срочные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на «МАЭК-Казатомпром», где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.

    «Должен быть четкий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия «МАЭК». Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня дадим воду, завтра утром», лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов», - сказал Нурлан Ногаев.


    Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.

    30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.

    Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.

    Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.

    Ранее сообщалось о том, что аким Актау обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие. Он сообщил, что пришлось ограничить подачу горячей воды, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла.
    ЖКХ Происшествия Мангистауская область
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