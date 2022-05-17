Отказаться от господдержки субъектов животноводства без кормовой базы предложил Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут систематизированы и оптимизированы нынешние многочисленные направления субсидирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что государственная поддержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна», - сказал глава Минсельхоза РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По словам министра, для повышения стабильности и устойчивости развития животноводства будет обеспечено исполнение всех запланированных мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по развитию кормопроизводства.

«В рамках мероприятий по совершенствованию механизма субсидирования для получателей субсидий по животноводству будут введены обязательные требования по наличию мощностей по кормопроизводству и кормового поля в севообороте», - проинформировал Ербол Карашукеев.

По данным ведомства, будут систематизированы и оптимизированы нынешние многочисленные направления субсидирования, согласно рекомендациям контролирующих органов.

Также будут пересмотрены нормативы субсидирования с учетом научно-обоснованных норм.

«Предстоит сосредоточить внимание на кадровом обеспечении животноводства квалифицированными специалистами, прежде всего ветеринарами и зоотехниками. Здесь речь идет не только о специалистах с высшим образованием, но и о специалистах среднего звена, подготовкой которых занимаются колледжи, финансируемые с местных бюджетов», - добавил Ербол Карашукеев.

Предстоит решить проблему закрепления кадров в сельской местности путем усиления и расширения программы «С дипломом в село», распространив ее нормы и на специалистов среднего звена.

Кроме того, министр поставил задачу повысить качество ветеринарного обслуживания животноводства за счет реформирования системы ветеринарии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют отказаться от государственной монополии в ветеринарии.