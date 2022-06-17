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    Отец выпавшего с третьего этажа ребенка наказан в Экибастузе

    17 Июня 2022, 10:45

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Проводится досудебное расследование в отношении 25-летнего отца пятилетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование по статье 141 УК Республики Казахстан в отношении 25-летнего отца», – сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

    По данным стражей порядка, 13 июня в 09:00 в дежурную часть управления полиции Экибастуза поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи «103», что «во дворе дома по улице Энергетиков возле третьего подъезда лежит ребенок».

    «Малолетний ребенок в возрасте пяти лет, оставшись без присмотра взрослых, выпал с третьего этажа из открытого окна кухни. В результате падения ребенок, инвалид детства, получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Экибастуза», - добавили в ведомстве.

    В управлении здравоохранения сообщили, что ребенок находится в стабильном состоянии, без ухудшения, в отделении травматологии.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Регионы Общество Павлодар Экибастуз
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