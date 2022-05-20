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    Отдельный госорган по управлению водными ресурсами создавать не будут – Премьер-Министр

    20 Мая 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основными нормами Водного кодекса будет определена защита водных ресурсов от загрязнения и истощения для сохранения водного потенциала страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В новом кодексе планируется выделить в отдельный нормативный правовой акт правоотношения, касающиеся управления водными ресурсами, а также управления гидротехническими сооружениями и обеспечения их безопасности», - сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, разработан пакет предложений по обеспечению водной безопасности, в который вошли вопросы усиления позиций Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам, повышения кадрового потенциала уполномоченного органа, а также его подведомственных и научных организаций, которые в настоящее время рассматриваются правительством и Администрацией Президента.

    «В настоящее время не планируется создание отдельного государственного органа по управлению водными ресурсами», - добавил Премьер-Министр.

    Ранее депутаты Сената предложили создать отдельный государственный орган по управлению водными ресурсами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология Природа Алихан Смаилов Вода
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