Отдельный госорган по управлению водными ресурсами создавать не будут – Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основными нормами Водного кодекса будет определена защита водных ресурсов от загрязнения и истощения для сохранения водного потенциала страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом кодексе планируется выделить в отдельный нормативный правовой акт правоотношения, касающиеся управления водными ресурсами, а также управления гидротехническими сооружениями и обеспечения их безопасности», - сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, разработан пакет предложений по обеспечению водной безопасности, в который вошли вопросы усиления позиций Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам, повышения кадрового потенциала уполномоченного органа, а также его подведомственных и научных организаций, которые в настоящее время рассматриваются правительством и Администрацией Президента.

«В настоящее время не планируется создание отдельного государственного органа по управлению водными ресурсами», - добавил Премьер-Министр.

Ранее депутаты Сената предложили создать отдельный государственный орган по управлению водными ресурсами.