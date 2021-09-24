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    Отдельный антикоррупционный орган создадут в Узбекистане

    24 Сентября 2021, 22:31

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Для эффективной борьбы с коррупцией в Узбекистане в трехмесячный срок будет создан отдельный антикоррупционный орган, подотчетный только Президенту и парламенту. Об этом сегодня заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании к парламенту, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы республики.

    Президент признал, что бизнесмены сталкиваются с коррупцией в процессе выделения им земельных участков, при предоставлении кадастровых, банковских, таможенных услуг, в системе государственных закупок. По его мнению, победить взяточничество можно, только если в борьбу с коррупцией будет вовлечено все население.

    «Пока в борьбу с коррупцией не будут вовлечены все слои населения, лучшие специалисты, пока все наше общество не будет, образно говоря, привито «вакциной честности», мы не сможем достичь поставленных целей», - сказал Ш. Мирзиёев.

    Глава Узбекистана отметил, что от устранения последствий коррупции необходимо перейти к ее раннему предупреждению.

    «Как вы смотрите на предложение создать в целях организации системного исполнения данных задач отдельный антикоррупционный орган, подотчетный парламенту и Президенту? В связи с этим Администрации Президента совместно с комитетами палат Олий Мажлиса поручается в трехмесячный срок разработать соответствующий указ Президента», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Борьба с преступностью Коррупция Узбекистан Мировые новости Борьба с коррупцией
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