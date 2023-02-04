Отдельно встречусь с жителями всех жилых массивов Астаны – Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива Уркер. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Встретился с жителями жилого массива Уркер. Жители поднимали вопросы по строительству инженерных сетей, сетей электроснабжения, соцобъектов, дорог, благоустройству, озеленению, остановкам и др. Составим общий план развития жилого массива, определим, какие задачи необходимо решить в первую очередь, а что решим вторым этапом», - поделился аким.

Первостепенной задачей Женис Касымбек назвал решение вопросов в жилом массиве Уркер с канализациями и сетями электроснабжения.

«Также ведем строительство ряда социальных объектов. К примеру, перед подрядчиками поставлена задача в текущем году завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо.

Также в данном ЖМ построим две школы (в эксплуатацию будут введены в 2024 году и в 2025 году)», - написал градоначальник.

Всего в городе к следующему учебному году планируем построить 13 школ. По поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» будет построено 25 школ на 100 тысяч ученических мест (в две смены). Их строительство, по словам акима, начнется с этого года.

«В Астане 16 жилых массивов, практически каждый четвертый житель проживает в ЖМ. Отдельно встречусь с жителями всех жилых массивов. Совместно определим план развития районов и жилых массивов», - написал аким столицы.





Фото: instagram.com/jenis_qasymbek