Отборочный тур чемпионата РК по байге прошел в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актобе стартовал региональный отборочный тур чемпионата Республики Казахстан по байге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Организатором соревнования выступила Ассоциация национальных видов спорта РК и Республиканская федерация «Байге» при поддержке акимата Актюбинской области.

За состязанием наблюдали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов, а также депутаты Мажилиса Парламента РК Аманжол Альтаев, Казыбек Алишев и любители байге из разных регионов страны.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В приветственном слове Ералы Тугжанов остановился на показателях развития национального спорта в регионе.

«В нашей области созданы все условия для развития национальных видов спорта, пропаганды здорового образа жизни. Функционируют почти 2 тысячи спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом жителей области. До конца 2023 года планируем построить 19 спортивных комплексов. Количество спортсменов, занимающихся национальными видами спорта, в области достигло свыше 26 тысяч человек.

Развитию национальных видов спорта, в том числе конных, уделяем особое внимание. В 2005 году была открыта школа конного спорта, которая была преобразована в специализированную спортивную школу по национальным видам спорта. В ней проводится обучение кокпару, аударыспаку, теңге ілу, қазақ күресі, тогызкумалаку. Более 400 детей тренируются в этой школе. С детьми работают 24 высококвалифицированных тренера», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов отметил, что эти состязания - подготовка к Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Казахстане в следующем году.

«Национальные виды спорта находятся под особым вниманием Главы государства Касым-Жомарта Кемеловича. Проведение Всемирных игр кочевников - большая честь для всех нас. Мы должны популяризировать среди народов мира наши национальные виды спорта, обычаи и культуру. Сегодня мы готовимся к этому мировому соревнованию. Выражаю огромную благодарность акиму области Ералы Лукпановичу за поддержку в организации! Также от имени Ассоциации национальных видов спорта РК благодарю депутатов Мажилиса Парламента РК Аманжола Альтаева, Казыбека Алишева, президента федерации»Бәйге«Каната Копбаева и всех граждан, причастных к организации этого события», - обратился к собравшимся Исламбек Салжанов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В турнире приняли участие 62 наездника из нескольких регионов страны, которые соревновались в кунан-байге, топ-байге и аламан-байге.

Победителям вручили ценные и денежные призы. Также вниманию зрителей был представлен показ одежды в национальном стиле.