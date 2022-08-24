«Отбасы банк» и акимат Костанайской области запускает программу «Жас шаңырақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С сентября этого года многие жители Костаная смогут решить жилищный вопрос. В городе стартует программа «Жас шаңырақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий меморандум сегодня подписали председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Для финансирования проекта, который даст возможность костанайской молодежи приобрести жилье на доступных условиях, на первом этапе выделяется 700 млн тенге.

Участниками программы могут стать жители Костаная в возрасте до 35 лет (включительно). Заявки будут принимать от граждан, которые работают в государственных или бюджетных организациях здравоохранения, социальной сферы, коммунальных предприятиях.

Основные требования к участникам программы:

· официальный стаж работы должен быть не менее года на момент подачи заявки.

· доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать размера 6 прожиточных минимумов.

· у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.

По словам главы «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимовой, первую жилищную программу для молодежи банк запустил 5 лет назад совместно с акиматом Алматы, затем к этой инициативе присоединился акимат столицы. В этом году подключились еще три города – Караганда, Тараз и Костанай.

«На льготное кредитование молодежи региональными акиматами совместно с «Отбасы банком» выделено 58 млрд тенге. Жилищный вопрос молодых граждан решается на местном уровне. Это очень важно, ведь собственное жилье – это уверенность в завтрашнем дне, желание создавать семьи, расти в профессиональном плане», – считает Ляззат Ибрагимова.

Планируется начать прием заявок по программе «Жас шаңырақ» в сентябре. О точной дате жителей Костаная проинформируют дополнительно.

Как сообщили в пресс-службе «Отбасы банка», после завершения приема заявок специальная комиссия отберет участников программы согласно набранным баллам. На баллы будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессиональные и общественные достижения.

Прошедшие отбор и вошедшие в пул участники программы должны будут пройти оценку платежеспособности в банке, самостоятельно найти жилье. Жилье можно будет приобрести на первичном и вторичном рынке. Максимальная сумма, которую предоставляет «Отбасы банк» участникам программы – 15 млн тенге. Если стоимость жилья превосходит эту сумму, то он может оплатить разницу из собственных средств.

Согласно условиям программы «Жас шанырак», участники должны внести первоначальный взнос в размере не менее 10% от суммы займа. Процентная ставка по кредиту составит 5% годовых. Годовая эффективная ставка вознаграждения составит 5,2%. Максимальный срок предоставления займа 19 лет.



