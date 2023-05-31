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    От вейпов надо избавляться – позиция вице-министра здравоохранения Вячеслава Дудника

    31 Мая 2023, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник как врач озвучил свою позицию касательно вейпов. По его мнению, от них нужно избавляться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Позиция у меня, как у врача, и у Министерства здравоохранения в целом по отношению к табакокурению и к вейпам в частности категорически отрицательная. Мы надеемся, что все-таки вейпы будут запрещены в нашей стране. Табакокурение не приносит никакого позитивного эффекта, только приносит организму только вред. Скажем прямо, табакокурение - это яд, который приводит к смерти», - отметил Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК.

    По его словам, по статистике 40 лет табакокурения переживают всего 2% курящих.

    «В среднем курильщики живут на восемь лет меньше, чем обычные граждане. Жены курильщиков живут на два года в среднем меньше, потому что являются пассивными курильщиками. Дети, если в семье кто-то курит, в 50% случаев болеют хроническими и специфическими заболеваниями легких. Прямо скажем – от вейпов надо избавляться. По цифрам: на втором месте по заболеваемости стоит рак легкого. В стране каждый год с раком легкого на учет ставим в среднем 3,5-4 тысяч пациентов», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение
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