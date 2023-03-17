От образования до улучшения жизни простых граждан – какие темы подняли партии на теледебатах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы образования, здравоохранения, улучшения жизни граждан, поддержка многодетных матерей и женщин – это далеко не весь спектр поднятых проблем в ходе предвыборных дебатов политических партий в эфире телеканала «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в прямом эфире телеканала «Хабар» состоялись теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента.

В дебатах приняли участие: Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенациональной социал-демократической партии.

Согласно регламенту, дебаты состояли из трех раундов. В первом туре второго раунда участники в течение двух минут огласили свои предложения на тему «Социально-экономическое развитие Казахстана». Во втором туре представители партий ответили на вопросы зрителей, которые поступали посредством звонков в call-центр. Представителям каждой партии был задан один вопрос, остальные вопросы переданы в штабы партий.

В третьем раунде участники теледебатов выступили с обращением к избирателям.

Так председатель политической партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров обозначил главные задачи, над которыми планирует работать его партия.

«Мы хотели бы сказать, что наша страна находится в большом кризисе. На предыдущих дебатах наша сопредседатель очень хорошо об этом рассказала, что расходы нашей страны составляют 21 трлн тенге, а налоговые сборы всего 17 трлн тенге. Наша страна на сегодня 4 трлн тенге не добирает. Можно признать, что мы практически в предбанкротном состоянии и находимся в кризисе. Наша команда и наши все сопредседатели - антикризисные менеджеры. Взять Руслана Берденова, он поднял с нуля Еврофарм. Взять Динару Шукижанову, заброшенный дизельный завод, о котором все забыли, превратила во всем известный Агромашхолдинг, который собирает разного рода технику как тракторы, так и комбайны. Я также практически падающий агрохолдинг за пять лет превратил в агрохолдинг №1 нашей страны», - сказал председатель партии Respublica.

По его словам, назрели очень важные необходимые изменения с точки зрения улучшения бизнес-среды.

«Мы хотим, чтобы каждый наш гражданин был свободен. Что такое свободен? Свобода заключается в том, когда ты здоров, образован, культурен. Поэтому мы в своей программе обозначили три основных главы. Первая глава затрагивает именно образование, где нам необходимо улучшить образование с точки зрения выравнивания, чтобы была справедливость как на селе, так и в городе. Второе – улучшение здравоохранения. Нам нужно расширить скрининг, внедрять превентивное здравоохранение не после того, как наступила болезнь. Нам необходимо работать на здоровье нации до возникновения реальной болезни. Также нам необходимо работать над культурой. Я посмотрел первые дебаты. Если у нас даже культура на уровне политики такая, что можно говорить о культуре нашей нации? Нам необходимы существенные изменения с точки зрения культуры, и мы видим это возникновение культуры через развитие языка», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

Фото: t.me/tvkhabar24

В свою очередь председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил, что суд и прокурор, полиция, акимы и чиновники должны быть для наших граждан не хозяевами, а защитниками.

«В течение одного месяца партия AMANAT объехала все четыре уголка страны: от Аркалыка до Конаева, от Петропавловска до Каратау, от Зайсана до Кульсары. Доехали до отдаленных деревень. Мы услышали жалобы и критику народа. Нашли многомиллионных сторонников. Убедились, что наш народ с надеждой смотрит и поддерживает партию», - заявил Ерлан Кошанов.

По его словам, предвыборная программа партии - это четкий план действий. Для его реализации AMANAT выдвинул кандидатов на всех уровнях. В целом, партия участвует в выборах без популизма и без пустых обещаний.

«Мы уверены, что избиратель ценит нашу политическую честность. Сегодня нам верят те, кто всегда нас критиковал. Нас всех объединяют цели, поставленные Президентом в Послании ровно год назад. Если говорить честно, есть много проблем, которые накапливались годами, которые заставляют людей беспокоиться. Наш народ ждет срочного решения проблем. Первое - это улучшение условий жизни граждан. Мы принимаем конкретные меры для повышения доходов граждан. Мы на системной основе будем бороться с безработицей. Второе - коррупция и несправедливость. Мы вернем украденные, вывезенные из страны миллиардные деньги. Суд и прокурор, полиция, акимы и чиновники должны быть не хозяевами, а защитниками наших граждан. Мы радикально реформируем эту отрасль. Третье - дисциплина и безопасность. Народ не должен беспокоиться за независимость и стабильность государства, общество - за порядок на улице и во дворах, родители - за безопасность своих детей в учебе и в армии. Партия AMANAT приложит все усилия для решения этих проблемных вопросов», - сказал председатель партии.

Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Партия «Байтақ» особое внимание уделяет защите здоровья и прав людей, развитию чистой энергетики. Об этом заявил председатель партии Азаматхан Амиртаев.

«Основная цель партии «Байтақ» - защита прав граждан, создание мощной экономики, ориентированной на здоровье населения и современные чистые технологии производства. Для нас высшим проявлением справедливости является сохранение жизни и здоровья человека. Партия имеет 10-летний опыт работы в качестве движения, хоть и была зарегистрирована недавно. Наши кандидаты выступают против алчного и беспощадного освоения природных ресурсов», - сказал Азаматхан Амиртаев.

Именно поэтому, отмечает он, в составе партии задействованы специалисты всех отраслей.

«В нашей партии есть защитники экологии, ученые, юристы, экономисты, менеджеры, предприниматели, общественные деятели, врачи, учителя. Кроме того, в каждом регионе членами нашей партии становятся общественники. Наши кандидаты провели 3,7 тысячи собраний и встреч с широкой общественностью» - заверил спикер.

По его словам, представители партии через социальные сети охватили 4,5 млн человек.

«Члены партии разъяснили народу нашу платформу. На основании требований населения мы разработали план действий партии в Мажилисе и маслихатах. Мы обязаны защищать здоровье и права людей, бороться с загрязнением окружающей среды, развивать чистую энергетику и промышленность, привлекать новые технологии и инвестиции. В частности, наша задача – создать условия для жизни детей в чистой природе», - добавил Азаматхан Амиртаев.

Фото: t.me/tvkhabar24

В стране нужно уделять приоритетное внимание сборке сельскохозяйственной техники считает заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев.

«Известно, что партия «Ауыл» является фундаментальной политической организацией. Мы участвуем в выборах депутатов Мажилиса Парламента. В наших рядах настоящие патриоты, которые любят свою землю», - сказал Жигули Дайрабаев.

Зампредседателя партии отметил, что в составе партии около тысячи человек, и он пришел с доверием этих граждан.

«Наша партия стабильно работает во всех городах и районах. Мы уверены, что на предстоящих выборах результаты партии будут высокими. Позиция партии ясна - превратиться в основную политическую силу в обществе», - отметил член партии.

В этой связи он подчеркнул, что партия «Ауыл» уделяет особое внимание вопросам продовольственной безопасности и развитию сел. В том случае, если партия пройдет в Мажилис, она готова работать честно и внести свою лепту в принятие соответствующих законов.

«Наш народ страдает от банковской системы, потому что процентная ставка по кредиту слишком высокая, население погрязло в долгах. В социальной сфере также много вопросов. В частности, если мы пройдем в Мажилис, мы примем закон о продовольственной безопасности, обсудив с населением. Инфраструктура сел изношена, поэтому нужно восстанавливать сети в населенных пунктах. Чтобы выйти из тупика, мы решим вопрос по созданию Агробанка со 100-процентным государственным капиталом. Помимо этого, в целях обновления сельскохозяйственной техники обратим приоритетное внимание сборке отечественной сельхозтехники», - добавил Жигули Дайрабаев.

Фото: t.me/tvkhabar24

Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отметил достижения партии в Парламенте.

«Демократическая партия «Ак жол» - это партия отечественных производителей и патриотов. Когда другие бросаются пустыми обещаниями и делятся своими воображениями, мы говорим о том, что именно мы сделали и как мы продолжим эту работу. Наши приоритеты - поддержка свободной экономики и отечественных производителей, парламентская республика, деофшоризация и возвращение капитала в страну», - сказал Азат Перуашев.

Спикер добавил, что фракция «Ак жол» за время работы в парламенте направила более 10 тысяч предложений по законопроектам, более 600 депутатских запросов, инициировала 14 законопроектов.

«При обсуждении отчетов об исполнении бюджета, назначении министров и других важных вопросов «Ак жол» высказывает иное мнение и при голосовании не поддерживает постоянно Правительство. Работая в Парламенте, представители партии выдвинули ряд важных инициатив. Сегодня по прямому поручению Президента РК был наконец принят Закон «О Парламентской оппозиции», который мы предлагали с 2012 года, Закон «О банкротстве физических лиц», который партия «Ак жол» продвигала с 2014 года, ликвидирована монополия РОП и ЦДС (Цепочка добавленной стоимости), на незаконность которых «Ак жол» неоднократно указывала с 2017 года», - отметил Азат Перуашев.

Спикер также добавил, что в своем Послании 1 сентября Президент дал поручение ввести дифференцированные ставки налогов, которых «Ак жол» добивалась с 2011 года, подержать отечественные предприятия в госзакупках, на чем партия настаивала с 2015 года, разработать Закон «О возврате капитала», который «Ак жол» требовала с 2013 года и многое другое.

«В 2019 году партия «Ак жол» заявила, что перемены неизбежны, но важно управлять ими. Из таких конкретных предложений перемен и состоит наша программа. Мы видим, что это понимание созвучно позиции Президента Токаева, который на днях сообщил, что предложит новый пакет реформ. Демпартия «Ак жол» внесет свой вклад, чтобы перемены стали не просто красивым словом, а реальными делами», - резюмировал Азат Перуашев.

Фото: t.me/tvkhabar24

Народная партия Казахстана уделит особое внимание защите прав простых людей, в том числе многодетных матерей и детей, молодежи и молодых семей. Об этом заявила член НПК Оксана Аубакирова.

«Вера ведет человека вперед и разочаровывает в жизни. Прежде всего, мы верим в Бога, а затем в себя. Казахский народ пережил и войну, и голод. Несмотря ни на какие трудности, он не унывал. Легко уехать в другую страну или сидя дома говорить, что за меня все уже решено. Я могла бы сделать то же самое. Но вот сегодня в 20:00 я вышла сюда, оставив дома своего болеющего ребенка, которому чуть более годика. Это не от делать нечего. Женщина всегда думает сначала о близких, а потом только о себе, особенно, мать. Как много матерей, которые не могут сегодня вовремя выйти на пенсию. Лично я желаю, чтобы мой сын вернулся живым и здоровым из армии, чтобы мои дети стали учеными и трудились во благо нашей страны», - сказала Оксана Аубакирова.

Представитель партии заявила, что не хотела бы работать до 63 лет, а хотела бы стать образцовой бабушкой и воспитывать молодое поколение.

«Это желание не только мое, но и многих матерей. Мы живем в деревне, недалеко от столицы. Здесь нет газа, нет воды. Что мы можем потребовать у населения, которое ежедневно пользуется привозной водой? Кто-нибудь сегодня думает о людях с особыми потребностями, парализованных детях, страдающих аутизмом? Больные дети, у которых есть родители, каким-то образом еще могут получить возможность социализации в обществе. А как быть с теми, у которых нет родителей? Может быть, среди них есть будущие Эйнштейны? Кстати, Эйнштейн тоже был аутистом. Сегодня я с большой надеждой выхожу сюда», - заявила Оксана Аубакирова.

Фото: t.me/tvkhabar24

Она также добавила, что Глава государства объявил план политических реформ.

«У нас появился Конституционный суд, Уполномоченный по правам человека, изменены условия для регистрации политических партий, появились две новые партии. Беспартийным гражданам вернули конституционное право быть избранными, сотни граждан страны выдвинули свои кандидатуры по одномандатным округам в маслихаты и Мажилис. Народная партия Казахстана защищает права простых людей, многодетных матерей и женщин, детей, молодежи и молодых семей. Это партия шахтеров и металлургов, за нами стоят миллионы трудящихся», - подчеркнула Оксана Аубакирова.

Общенациональная социал-демократическая партия предлагает создать народный парламент путем введения президентско-парламентской системы правления.

«Наша цель - повышение уровня благосостояния народа. Поэтому мы идем на выборы. Наша страна нуждается в идеях социал-демократии. Необходимо продолжать политические реформы. Нужно принять законы для народа. Мы предлагаем ввести президентско-парламентскую систему правления, создать народный парламент, распустить Сенат, системно бороться с коррупцией. Нужно провести расследование и вернуть украденные из страны и спрятанные в офшорах средства. Требуем вернуть государству переработку и экспорт природных полезных ископаемых», - сказал председатель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Кадр из видео телеканала khabar.kz

Кроме того, социал-демократы обещают оказать социальную поддержку каждому гражданину.

«Необходимо принять стандарты уровня жизни граждан. То есть провести исследование и внедрить специальную программу. Программа будет учитывать основные потребности людей. Для нас важны следующие вопросы: бесплатное образование и медицина, строительство школ, больниц и других социальных объектов, пересмотр и улучшение жилищных программ. Нужно улучшать состояние сел. Борьбу с коррупцией и олигархами нужно вывести на национальный уровень. Чиновники должны в обязательном порядке сдавать декларацию. Не дадим дорогу незаконному богатству. Нужно снизить процентные ставки по кредиту, передать объекты энергетики и ЖКХ в собственность государства. Также в нашей предвыборной программе мы требуем включить нас в состав межведомственной комиссии по возврату незаконно выведенных из страны средств. Это должно регулироваться специальным законом», - сказал он.

Ранее телевизионные дебаты между представителями семи политических партий состоялись на национальном телеканале Qazaqstan. Также теледебаты были организованы на телеканале КТК. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта.



