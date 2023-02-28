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    От морозов до оттепели – прогноз на март дали синоптики СКО

    28 Февраля 2023, 21:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Температура воздуха в марте в Северо-Казахстанской области ожидается в пределах нормы – на уровне минус 6-8 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами - больше нормы.

    В начале первой декадыв регионе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха ночью от минус 10-15 до 0-минус 5 градусов, днем – от минус 2-7 до минус 2-плюс 3 градусов. В конце декады похолодает, ночью - до 17-22 мороза, днем - до минус 7-12 градусов.

    В начале второй декады вновь потеплеет, ночью - до минус 7-12 градусов, днем - до минус 2-7. Затем ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25 мороза, днем - до минус 9-14 градусов. В самом конце декады станет теплее.

    В начале третьей декады столбик термометра поднимется ночью до минус 5-10 градусов, днем - до 0-плюс 5 градусов. Затем снова похолодает ночью до минус 10-15 градусов, днем - до 0 – минус 5. В конце декады снова станет теплее. Ночью прогнозируется 0 – плюс 5 градусов, днем - до плюс 2-7 градусов.

    Дождь и мокрый снег ожидаются в середине первой, в начале и в конце третьей декад, снег, низовая метель - в середине месяца. Гололед вероятен в середине первой декады. Ветер 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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