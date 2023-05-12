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    От каких травм чаще всего гибнут дети в Казахстане

    12 Мая 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 000 несчастных случаев и травм среди детей до 14 лет, 1,2% которых приводит к инвалидности. Такие данные приводятся в проекте Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2030 годы «Каждая женщина – каждый ребенок», размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оставаясь существенной причиной смертности детей старше года, уровень возникновения несчастных случаев и травм имеет тенденцию к снижению. Около половины случаев гибели детей от травм и несчастных случаев составляют термические и химические ожоги – 54%, 26% – механические асфиксии, 20% – дорожно-транспортные травмы, случайные падения и прочее», - сообщается в документе.

    Отмечается, что травмы в домашних условиях происходят чаще всего из-за оставления ребенка без внимания. В связи с распространенностью использования электросамокатов, увеличилось и число детей, пострадавших в ДТП с их участием. Основными факторами риска неблагоприятных исходов ДТП с участием детей являются несоблюдение Правил дорожного движения ее участниками.

    Второй по значимости внешней причиной смертности среди детей до 14 лет в Казахстане является утопление. Выборочное исследование 3000 родителей показало, что примерно половина детей, находясь в воде, не пользуется плавательными средствами безопасности.

    «За последние годы отмечается увеличение количества первичного выявления детей с расстройствами психического развития, включая аутизм (за последние 5 лет в 1,7 раз). Необходимо отметить, что ранняя первичная диагностика должна осуществляться в организациях ПМСП (кабинете развития ребенка), что предполагает повышение грамотности данных специалистов в вопросах психического здоровья», - говорится в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

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