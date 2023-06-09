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    От холеры в ЮАР погиб 31 человек

    9 Июня 2023, 06:18

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Число умерших от холеры в ЮАР за время начавшейся в феврале вспышки увеличилось до 31, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Аnadolu.

    По сообщению местных СМИ, в провинции Гаутенг зарегистрировано 29 смертей от холеры, еще по 1 - в провинциях Фри-Стейт и Мпумаланга. Всего в ЮАР выявлено 166 лабораторно подтвержденных случаев заражения холерой, еще 202 проверяются медиками. Ранее власти объявляли о 22 умерших.

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил столичный пригород Хамманскраале, который стал эпицентром вспышки. Президент сказал, что власти принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой холеры.

    Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда человек в 43 странах подвержены риску вспышек холеры. Насколько опасна эта болезнь, и какие страны находятся в зоне риска можно прочесть здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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