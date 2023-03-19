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    От голоса каждого зависит наше будущее – жамбылский художник Мухамет-Умар Паншаев

    19 Марта 2023, 20:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский художник, заслуженный деятель искусств РК Мухамет-Умар Паншаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на то, что в настоящее время я нахожусь на стажировке в Санкт-Петербурге, сегодня я приехал в Генеральное консульство и сделал свой выбор в пользу наиболее достойных кандидатов. Призываю всех казахстанцев не оставаться в стороне, ведь от голоса каждого зависит наше будущее», - сказал почетный профессор Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати Мухамет-Умар Паншаев корреспонденту МИА «Казинформ».


    В настоящее время известный в Казахстане художник проходит научно-творческую стажировку в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

    «Меня волнует, что ждет нашу страну, мне не все равно, что будет завтра. Хочется, чтобы Новый Казахстан был более справедливым, честным и открытым, чтобы в нем никто не был ущемлен, и все имели равные возможности и права, чтобы каждый гражданин мог реализовать свой потенциал в различных сферах. И очень важно, чтобы каждый гражданин понимал это и не оставался равнодушным к происходящему, к тому историческому событию, которое в перспективе окажет значительное влияние на нашу повседневную жизнь», - считает художник.


    По мнению Мухамет-Умара Паншаева, сегодня в республике имеется внутриполитическая стабильность, поступательно развивается экономика, улучшается социальная сфера.

    «Постоянно повышаются размеры государственной поддержки, растут пенсии и пособия, снижается уровень безработицы, увеличиваются зарплаты бюджетников. Могу сказать по своему примеру, что размер оклада педагога вуза заметно вырос, что, конечно, не может не радовать. Необходимо укрепить позиции и сохранить эти тенденции. Кроме того, должны решаться застарелые проблемы, волнующие население. Лично для меня очень важно, кто станет отвечать за наше будущее, кто займется управлением и реализацией государственных программ на местах, услышат ли голос народа его избранники», - сказал он.


    Ранее сообщалось, что граждане Республики Казахстан имеют возможность проголосовать на пяти участках при Посольстве Республики Казахстан в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Омске, Казани и Астрахани

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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