От чего зависит стоимость строительства АЭС, рассказали в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова назвала факторы, влияющие на стоимость строительства АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока предположительно мы рассматриваем только одно место размещения с двумя блоками – это одна АЭС с двумя реакторами. Чем больше реакторов, тем дешевле общая стоимость строительства. А первый блок строительства АЭС всегда дороже, чем второй. Потому что к моменту строительства второго блока есть уже и опыт строительства, и ПСД, и подготовка площадки, какой-то инфраструктуры», - сказала Гульмира Мурсалова в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

По ее словам, цены варьируются и зависят от многих факторов.

«Это усиление сейсмики, расширение инфраструктуры. Поэтому, точно назвать сумму не получится. Но в мировой практике 10-12 млрд долларов на два энергоблока – такая практика существует», - отметила спикер.

Кроме того, представитель Минэнерго заверила, что согласно проведенным опросам, население выступает за строительство АЭС.

«Совместно с Фондом «Самрук-Казына» проводится социологический опрос. В целом, присутствует положительное мнение населения относительно строительства АЭС», - добавила Г. Мурсалова.



