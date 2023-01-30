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    От 350 тысяч тенге до 1 млн 600 тысяч тенге в месяц – зарплаты вахтовиков в РК в 2022 году

    30 Января 2023, 07:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ HeadHunter (hh.kz) подготовила обзор анализа вакансий работодателей и резюме соискателей о работе вахтовым методом в 2022 году, передает МИА «Казинформ».

    С начала 2022 года в целом по стране на сферу вахты приходилось около 4 % от всего объема работных предложений или более 20 тысяч вахтовых вакансий. Наибольший спрос на вахтовых работников испытывают работодатели Атырау (16 % от всего объема вахтовых вакансий с начала 2022 года), Караганды (12 %) и Алматы (7 %).

    Со стороны соискателей разбивка по регионам выглядит следующим образом: на первом месте по активности в поиске вахтовой работы астанчане (27 % от общего объема в сфере в этом году). Активны также алматинские, актюбинские и актауские вахтовики в поиске работы – по 7-12 % резюме в каждом городе.

    Наибольший спрос на работников по вахте демонстрируют компании из сферы:

    1. Строительство, эксплуатация, проектирование;

    2. Добывающая отрасль;

    3. Металлургия, металлообработка.

    Однако представителям других специальностей тоже можно найти варианты – вахтовые предложения есть для поваров, охранников, нянь, программистов, врачей и даже для продавцов.

    В среднем в 2022 году вахтовику предлагали 350 тысяч тенге, что является выше средних показателей по стране. Рейтинг самых «дорогих» вахтовых вакансий возглавил инженер проектирования в нефтегазовой отрасли с вахтой в Атырау – специалисту предлагают зарплату от 1 600 000 тенге. На втором месте – менеджер по ОТ, ТБ и ООС в п. Тенгиз, от 1 500 000 тенге. На третьем – сварщик технологического оборудования и трубопроводов в Караганде от 1 300 000 тенге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Общество Трудоустройство
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