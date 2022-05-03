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    Освобождены 12 подозреваемых по январским событиям - МВД

    3 Мая 2022, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшую неделю из-под стражи освобождены 12 подозреваемых по январским событиям. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом личности, характеризующих данных и отношения к содеянному преступлению, за прошедшую неделю из-под стражи освобождены 12 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества», - сказал Санжар Адилов.

    Всего же, по данным ведомства, по делам органов внутренних дел по этим основаниям на сегодня из-под стражи освобождены 333 подозреваемых.

    «Большинство из них отпущены под домашний арест – это 96 лиц, залог - 78, подписку о невыезде – 67 и личное поручительство – 11. Кроме того, по приговорам суда из-под стражи также освобожден 81 подсудимый», - уточнил Санжар Адилов.

    Ранее сообщалось, что на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел, без учета ранее принятых решений, находятся 1 150 уголовных дел.

    Основную массу составляют дела о кражах - 157, незаконном обороте оружия – 146, умышленных повреждениях чужого имущества – 23 и другие.

    «По этим делам под стражей остаются 150 человек, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - пояснил Санжар Адилов.

    Фото: vse42.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Криминал Алматинская трагедия
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