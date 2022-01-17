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    Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области

    17 Января 2022, 10:48

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области исполняет Жаскайрат Каиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника департамента полиции Павлодарской области согласно поданному рапорту», - сообщили журналистам в пресс-службе ДП региона.

    По информации ведомства, исполняет обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области полковник Жаскайрат Иманбекович Каиров.

    Нурлан Масимов родился в 1973 году в поселке Жансугурова Аксуского района Алматинской области. Департамент полиции Павлодарской области возглавлял с ноября 2019 года, перейдя на эту должность с поста начальника седьмого департамента МВД Республики Казахстан.

    Автор:

    Антон Гагарин

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