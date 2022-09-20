Освещение дорог будут выключать на ночь в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской Валлонии освещение на центральной разделительной полосе автомагистралей будут выключать с 22:00 до 5:00, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Планируется выключить в темное время суток 20 тысяч фонарей. Так правительство Валлонии надеется сэкономить 400 тысяч евро на счетах за электроэнергию.

Во Фландрии снижение количества освещаемых центральных автодорог не так сильно сэкономит электроэнергию, сообщила местным СМИ представитель Агентства дорог и дорожного движения (AWV) Кэтрин Кикенс.

«Около трети освещения на фламандских автомагистралях сегодня уже выключено. В ближайшие годы мы демонтируем часть этих столбов. Дорожные службы контролируют 40% освещения, которое может работать в случае ухудшения погодных условий либо аварии. 25% фонарей на трассах все еще горят», - говорит Кэтрин Кикенс.

Что касается региональных дорог, то там правительству Бельгии экономить труднее.

«Ситуация сложнее, пешеходы и велосипедисты должны быть видны постоянно. Поэтому освещение там горит круглосуточно, но в ближайшие годы мы заменим старое освещение на региональных дорогах на светодиодное и снизим потребление электричества в регионах до 16%», - отметили власти.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Бельгии окажет помощь семьям и бизнесу в условиях нынешнего энергетического кризиса. Потребители получат государственные выплаты за электроэнергию в размере 61 евро в месяц в ноябре и декабре.

Фото: www.vrt.be



