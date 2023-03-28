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      Северо-Казахстанская область

    Осужденному вынесли приговор за убийство в колонии в СКО

    28 Марта 2023, 15:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынес приговор по факту убийства в колонии чрезвычайной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, прокурор по совокупности приговоров ходатайствовал о назначении наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, из них 5 лет - в учреждении полной безопасности.

    «Приговором суда осужденному за убийство назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. По совокупности приговоров частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Кызылжарского районного суда от 11 июня 2020 года и назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, первые три года - в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности. С осужденного в пользу представителя потерпевшего взыскан моральный вред», - сообщили в пресс-службе.

    В ноябре прошлого года в учреждении №51 в Айыртауском районе произошел конфликт между осужденными. Один из них нанес другому металлическим молотком многочисленные и беспорядочные удары по голове. Тогда кадры убийства облетели социальные сети.

    Буквально через неделю сменили начальника уголовно-исполнительной системы. В феврале прокуратура области сообщила о выявленных нарушениях в деятельности учреждения №51.

    Двоих руководителей учреждения, в том числе начальника, освободили от занимаемых должностей, пятерых сотрудников привлекли к различным видам строгой дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Суды Петропавловск
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