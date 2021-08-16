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    Осужден экс-руководитель отдела территориальной инспекции Алматы при Минсельхозе

    16 Августа 2021, 15:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Районный суд №2 Медеуского района Алматы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя отдела государственного контроля карантина, защиты растений и фито-санитарных контрольных постов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судом установлено, что в феврале 2021 года К., будучи уполномоченным на проведение контроля и надзора на торговых рынках без регистрации в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов, согласно заранее разработанному преступному плану, лично, используя свое служебное положение, неоднократно, путем вымогательства взяток в виде денег, сообщал реализаторам подкарантийной продукции о привлечении их к административной ответственности по ст.400 КоАП РК с наложением денежного штрафа в связи с отсутствием фитосанитарных сертификатов и других необходимых документов на реализуемую продукцию. После чего последние, являясь зависимыми и находясь в безвыходном положении, добровольно предоставляли ему денежные средства, скидку на продукцию и саму продукцию в качестве взятки, с целью быть освобожденными от административной ответственности.

    Таким образом, К. получил взятку на общую сумму 157 580 тенге.

    В судебном заседании подсудимый вину не признал, однако его вина подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

    Прокурор просил назначить подсудимому 8 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности в государственных организациях.

    «Санкция за получение должностным лицом лично взятки в виде денег, путем вымогательства, неоднократно, для себя за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия и которым в силу своего должностного положения он может способствовать, а также за общее покровительство (статья 366 часть 3 пункты 1,4 УК РК) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - сообщили в пресс-службе суда.

    Приговором суда К. признан виновным в получении взятки. Суд учел, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности. Отягчающим уголовную ответственность и наказание К. обстоятельством является совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или профессиональную клятву.

    В этой связи приговором суда К. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

    Приговор суда в законную силу не вступил.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Коррупция Минсельхоз Судебный процесс
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