Острота проблемы будет нарастать из года в год - Президент РК о дефиците продовольствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос продовольственной безопасности в странах Евразийского экономического союза поднял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос продовольственной безопасности. Данная проблема обрела глобальную актуальность. Сегодня каждый десятый житель планеты, то есть более 700 млн человек, страдают от нехватки продовольствия. Конечно, ситуация в наших странах значительно лучше. Но наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен. Острота проблемы будет нарастать из года в год», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Президент отметил, что в качестве ответа Евразийской экономической комиссии совместно со странами Союза разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности.

«Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, минимизацию рисков возникновения дефицита, а также меры по импортозамещению материально-технических ресурсов, используемых в агропромышленном комплексе. Учитывая значимость данного документа, предлагаю утвердить его на заседании Совета в Алматы. Документ должен быть системным, ориентированным на практическое взаимодействие и получение конкретных социально-экономических результатов», - заявил в ходе заседания Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал глав стран ЕАЭС объединить усилия для успешного преодоления пандемии. Также он отметил дефицит крупных и актуальных совместных инвестиционных проектов со странами Евразийского экономического союза.

Напомним, в формате видеоконференцсвязи проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».



