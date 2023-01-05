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    Остаются закрытыми 25 участков республиканских трасс

    5 Января 2023, 20:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно оперативной сводке на 19:30 часов, закрытыми остаются 25 участков республиканских трасс. Автодороги закрыты в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    644 единицы спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает до 50 см.

    К данному часу ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области.

    Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.
    Дороги Погода
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