Остановка в виде пожарного автомобиля появилась в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Необычная остановка в виде пожарного автомобиля появилась в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области. Таким образом пожарные региона хотят призвать акмолинцев соблюдать пожарную безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, пока в региона подобная остановка – единственная.
«Данная остановка будет полезна в качестве информационной помощи по разъяснению жителям и гостям основных норм и требований пожарной безопасности. Таким образом пожарные хотят привлечь внимание жителей города Щучинска к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Также на остановке размещена наглядная информация о том, как можно освоить профессию спасателей и пожарных. Есть подробная инструкция по поступлению в Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина – единственный вуз в Казахстане, где готовят квалифицированных офицеров с высшим образованием», - поделились в ведомстве.
Как подчеркнул А. Муздыбаев, творческий проект создан сотрудниками ДЧС Акмолиснкой области.