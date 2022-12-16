Остановка в виде пожарного автомобиля появилась в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Необычная остановка в виде пожарного автомобиля появилась в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области. Таким образом пожарные региона хотят призвать акмолинцев соблюдать пожарную безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, пока в региона подобная остановка – единственная.

«Данная остановка будет полезна в качестве информационной помощи по разъяснению жителям и гостям основных норм и требований пожарной безопасности. Таким образом пожарные хотят привлечь внимание жителей города Щучинска к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Также на остановке размещена наглядная информация о том, как можно освоить профессию спасателей и пожарных. Есть подробная инструкция по поступлению в Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина – единственный вуз в Казахстане, где готовят квалифицированных офицеров с высшим образованием», - поделились в ведомстве.

Торжественное открытие остановки состоялось в День Независимости РК. Символическую ленточку перерезали аким Бурабайского района Асет Муздыбаев и начальник ДЧС региона Нурлан Атыгаев.

Как подчеркнул А. Муздыбаев, творческий проект создан сотрудниками ДЧС Акмолиснкой области.

«Хочу поблагодарить за такой подход к нашей работе. Это тренд, который пошел по Республике. Бурабайский район в Акмолинской области первый, кто открывает данную пожарную остановку в пожарной тематике. Это, в первую очередь, конечно же, для того, чтобы обратить внимание наших жителей на личную безопасность, безопасность имущества, безопасность детей, родных и близких. Находясь в этой остановке, люди будут ознакамливаться с профилактикой пожарной безопасности. Это один из важных методов проведения профилактических работ, которые доступны для любого жителя», – добавил Н.Атыгаев.



