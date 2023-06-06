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    Останки носорога возрастом 28 млн лет обнаружили в Турции

    6 Июня 2023, 21:29

    ЧАНКЫРЫ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Группа турецких палеонтологов обнаружила останки огромного носорога в провинции Чанкыры. Возраст найденных окаменелостей оценивается в 28 млн лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Эксперты Музея естественной истории им. шехида Джумы Дага при Институте исследований и разведки полезных ископаемых Турции проводят раскопки в районе деревни Кемаллы в районе Кызылырмак с 2015 года.


    Палеонтологи приступила к исследованию местности после того, как в 2014 году в районе Сунгурлу провинции Чорум местный житель обнаружил фрагменты костей.

    Раскопки сосредоточены недалеко от селения Кемаллы.

    Руководитель группы палеонтологии позвоночных Музея естественной истории им. шехида Джумы Дага, инженер-геолог Неше Оял сообщила «Анадолу», что в рамках раскопок в этом году обнаружены новые находки в виде фрагментов костей.


    По ее словам, в регионе была найдена окаменелость гигантского носорога, возраст которой оценивается примерно в 28 миллионов лет.

    Обнаруженные на территории страны окаменелости гигантского носорога, известного как крупнейшее наземное млекопитающее, имеет большое значение с точки зрения определения путей их миграции и ареалов распространения, считает геолог.

    Оял привлекла внимание к тому, что в предыдущие годы окаменелости гигантских носорогов в основном находили в Монголии, Китае, на Индийском субконтиненте и в Центральной Азии.

    «В ходе исследований определили, что больше всего ископаемых экземпляров гигантского носорога находится в Турции. В этом году провели исследования в местности Кемаллы. Нашли новые экземпляры гигантского носорога. Привезли эти экземпляры в наш музей в Анкаре. После реставрации в палеонтологических лабораториях музея им будут присвоены инвентарные номера, и они будут отправлены в архив»,- рассказала она.

    Образцы будут выставлены в музее и представлены вниманию общественности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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