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    Останки казахстанского воина доставили на родину из Молдовы

    8 Мая 2021, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана официально передало представителям акимата и Департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области останки и боевые награды казахстанского воина Ивана Чередника, погибшего в 1944 году в ожесточённых боях с фашистскими захватчиками за хутор Кокочены (ныне Войнеску) на территории Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    В феврале этого года молдавские поисковики вблизи села Войнеску района Хынчешть обнаружили братское воинское захоронение советских солдат, среди которых установили личность нашего земляка, командира пулеметного расчета, гвардии младшего сержанта Ивана Чередника.

    Министерство обороны Республики Молдова и национальный координационный комитет «Победа» провели у могилы «Неизвестного солдата» в Мемориальном комплексе «Вечность» в г. Кишинев в сопровождении роты почётного караула официальную церемонию по возданию ему соответствующих воинских почестей.

    В преддверии празднования Дня Победы Посольство Казахстана в Молдове в сотрудничестве с павлодарским поисковым исследовательским отрядом «Майдан жолы» организовало доставку останков воина на родную казахстанскую землю.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    МИД РК История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Молдова Общество
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