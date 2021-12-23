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    Особый карантинный режим снова продлили в Азербайджане

    23 Декабря 2021, 03:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 марта 2022 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 ч. 1 марта 2022 года», - сообщается в постановлении правительства.

    Ранее особый карантинный режим в стране был продлен до 1 января 2022 года.

    Кроме этого, для ограничения распространения пандемии, предотвращения заболеваемости и смертности населения в Азербайджан планируется доставить еще 4,4 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19. Такое заявление озвучили в Госагентстве Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию.

    Как отмечается, согласно утвержденному договору, дополнительно планируется поставить 4 431 000 доз прививок. До сегодняшнего дня в Азербайджан было ввезено 14 092 460 доз вакцин против коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.

    Отметим, что в настоящее время свыше 60% населения Азербайджана в возрасте старше 18 лет полностью привиты от COVID-19. По состоянию на 21 декабря 2021 года населению введено 11 млн 97,316 тыс. доз вакцины от COVID-19. В ходе вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca/Vaxzevria, Biontech/Pfizer и «Спутник V».

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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