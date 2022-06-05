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    Особенные дети Караганды могут окунуться в мир искусства

    5 Июня 2022, 22:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Познакомить незрячих и слабовидящих детей Караганды с произведениями искусства – такой целью задался благотворительный фонд «Дара» совместно с Карагандинским областным музеем изобразительного искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Международный день защиты детей презентовали проект «Открываем мир: создание доступной среды в музеях Казахстана».

    В музее с помощью специального словесного описания (аудиодескрипции) и тактильных моделей дети с особыми образовательными потребностями узнали о 27 произведениях искусства.

    Четыре тактильные модели в рельефном объёме создал карагандинский художник Виктор Арент.

    Озвученные на казахском и русском языках, экспонаты представляют изобразительное искусство Казахстана, России, а также работы репрессированных художников. Общее количество звуковых дорожек – 54.

    Помимо профессиональных дикторов, к записи аудиодескрипции были привлечены известные земляки и деятели искусства родом из Карагандинской области, приглашенные друзья, спонсоры и партнеры фонда «Дара».

    В рамках проекта привлечены незрячие эксперты по вопросам доступности экспонатов. Для сотрудников музея прошло обучение по работе с незрячими и слабовидящими посетителями.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Общество Караганда
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