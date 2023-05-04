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    Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане

    4 Мая 2023, 19:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мама шестилетнего мальчика второй раз с начала года обратилась с заявлением в полицию по факту жестокого обращения в детском саду для детей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый раз она обнаружила у сына следы побоев в январе текущего года в детском саду «Балам-ай», который мальчик посещал в течение 2,5 лет. По факту было заведено уголовное дело, расследование по нему продолжается. После инцидента столичное управление занятости и социальной защиты предложило альтернативу – центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата Астаны.

    «Мы согласились. Хотя место в садике нам выделили в январе, мы пошли только 1 апреля. 2,5 месяца я сидела с ним дома, психологически не была готова отводить его в другой садик. Было очень тяжело после всего случившегося. Ребенок проходил ровно месяц и 2 мая он пришел вечером в синяках, ссадинах, царапинах. Я пошла в садик без обвинений, просто попросила посмотреть записи», - рассказала Асель.

    «Я просмотрела записи за 2 мая, а также несколько дней в конце апреля и с ужасом обнаружила систематические избиения ребенка со стороны помощницы воспитателя. На всех видео она бьет его по лицу, дергает, швыряет. После горького опыта с «Балам-ай» я не раздумывая позвонила в 112, написала заявление», - добавила она.

    Асель - многодетная мама, у нее четверо детей. При выборе детского сада она учитывала местоположение организаций рядом с домом, а также свое финансовое положение.

    «Я в раздумьях, что делать дальше. В частных садах, которые занимаются такими детишками, очень дорого. Финансово я не потяну, а бесплатных в черте нашего района больше нет. Я боюсь, что другие сады не лучше. Я не могу быть уверена, что с моим ребенком снова так не поступят», - поделилась Асель.

    Женщина просит госорганы внедрить онлайн-камеры в детских садах.

    По данным департамента полиции Астаны, начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Назначены необходимые экспертизы. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

    Инцидент также прокомментировали в управлении занятости и социальной защиты Астаны. В ведомстве подтвердили выявление факта грубого отношения со стороны санитарки к воспитаннику детского учреждения.

    По данным управления, санитарку уволили на основании подпункта 14, пункта 1, статьи 52 Трудового кодекса РК - совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

    «В учреждении на постоянной основе проводятся беседы и лекции с персоналом по недопущению неправомерных действий над детьми и вышеуказанная сотрудница была не раз предупреждена об уголовной и административной ответственности (расписка имеется)», - говорится в сообщении управления занятости и соцзащиты.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Общество Дети
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