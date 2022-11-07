Основные законы для обеспечения конституционной реформы разъяснили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге Службы центральных коммуникаций вице-министр юстиции РК Алма Муканова рассказала об изменениях, внесенных в законодательство, в рамках законодательного обеспечения конституционной реформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании от 16 марта текущего года Президент инициировал масштабные политические реформы, связанные с обновлением политических институтов. В частности, им предложено сократить ряд полномочий Главы государства, усилить Парламент, включая модель его формирования, и в целом усовершенствовать избирательную систему и модернизировать выборные процессы, усилить правозащитные институты государства. В этой связи, были приняты шесть законов, четыре из которых конституционные», – сказала А.Муканова.

Вице-министр кратко изложила основные направления реформы, по которым внесены законодательные поправки.

Первое – поправки, касающиеся Президента. Сокращены отдельные полномочия Президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего Судебного Совета. Сокращена так называемая «президентская квота» в Сенате Парламента, а также введены отдельные ограничения в период нахождения в должности Президента, включая ограничения для близких родственников Главы государства на занятие должностей.

Второе – поправки, касающиеся Парламента. Изменен порядок формирования палат Парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в Мажилисе и порядок формирования «президентской квоты» по предложениям Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, внесен ряд поправок по ряду новых полномочий Парламента согласно принятым поправкам в Конституцию.

Третье – поправки, касающиеся Правительства. Правительство в ситуациях, не терпящих отлагательства, наделено полномочием по принятию временных постановлений, имеющих силу закона. Важно отметить, что, учитывая исключительность принятия таких актов, предусмотрены все возможные условия и требования для минимизации рисков необоснованного принятия таких актов.

Четвертое – поправки, касающиеся выборного законодательства.

Перестроена вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему в Мажилисе Парламента и маслихатах. Начиная с восьмого созыва, Мажилис Парламента будет функционировать по новой системе: часть депутатов будет избираться по партийным спискам – 69, часть по одномандатным территориальным округам – 29.

Пятое – поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

Шестое – внесены изменения, направленные на совершенствование выборного процесса. Это разрешение агитации в социальных сетях, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу, установление предельных размеров добровольных пожертвований в избирательные фонды и другие.

Седьмое – снижены требования для регистрации политических партий: с 20 тысяч до 5 тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тысячи до 700 человек. Также здесь предусмотрены поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с 2 до 3 месяцев.

Восьмое – в части установления народной собственности в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, других природных ресурсов внесены точечные поправки, аналогичные принятым поправкам в статью 6 Конституции.

Девятое – отдельные поправки, направленные на введение онлайн-трансляции конкурсных процедур на вакантные судейские должности, упрощение нормотворческого процесса и уточнение уровней регулирования норм, введение должности председателя маслихата.

Десятое – Конституционный Суд. Он начнет свою работу с 1 января 2023 года. Конституционный Суд – это мировая модель, призванная защищать конституционные основы государства и конституционные права человека. Создание в Казахстане такого института открывает новые возможности для модернизации правозащитной системы нашей страны.

Одиннадцатое – реализация внесенных изменений в Конституцию в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина. Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности Уполномоченного, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий. Отныне, правовое положение и организация деятельности Уполномоченного определяются конституционным законом. Усилена компетенция Уполномоченного. В частности, в реализацию норм Конституции предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный Суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Закреплено право Уполномоченного беспрепятственно посещать учреждения уголовно-исполнительной системы и организации, оказывающие специальные социальные услуги.

Как отметила А.Муканова, дальнейшая работа по реализации озвученных новелл будет продолжена путем принятия необходимых подзаконных актов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 5 ноября публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Фото: ortcom.kz