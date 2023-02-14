Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Основные причины неосвоения бюджетных средств министерствами назвал глава Минфина РК

    14 Февраля 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. Неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Не освоено – 71 млрд тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

    Наиболее крупные суммы неосвоения, по словам министра, сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.

    «Основные причины неосвоения: отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Согласно озвученным данным, расходы местных бюджетов составили 423 млрд тенге. Не исполнено - 16 млрд тенге.

    В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге.

    На 1 февраля, согласно утвержденному плану финансирования, объем выделенных целевых трансфертов составил 10,2 млрд тенге, которые освоены на 98,5%. Не освоено – 150 млн тенге.


    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Другие государственные органы Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень прогнозируемого роста ВВП озвучили в Миннацэкономики
    Индекс деловой активности начал расти в Казахстане
    Расходы республиканского бюджета планируют увеличить на 2,2 трлн тенге
    Налог на роскошь могут включить в новый кодекс - Ерулан Жамаубаев
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров