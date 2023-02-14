Основные причины неосвоения бюджетных средств министерствами назвал глава Минфина РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. Неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Не освоено – 71 млрд тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Наиболее крупные суммы неосвоения, по словам министра, сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.

«Основные причины неосвоения: отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, расходы местных бюджетов составили 423 млрд тенге. Не исполнено - 16 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге.

На 1 февраля, согласно утвержденному плану финансирования, объем выделенных целевых трансфертов составил 10,2 млрд тенге, которые освоены на 98,5%. Не освоено – 150 млн тенге.





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