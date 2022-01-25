Основную задачу саммита «Центральная Азия - КНР» назвал Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал основную задачу саммита «Центральная Азия - КНР», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , в онлайн-режиме начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева.

«Одна из основных задач сегодняшнего саммита - поиск новых решений и механизмов для раскрытия огромного потенциала Центральной Азии. За последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Ключевую роль в этом играет интенсивный и доверительный диалог государств, в том числе в формате регулярных консультативных встреч. Растет количество совместных предприятий, реализуются якорные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, в сельском хозяйстве и других секторах», - сказал Касым-Жомарта Токаев во время саммита.

Также Глава государства отметил, что последовательно снимаются и торговые барьеры. По словам Касым-Жомарта Токаева, открываются современные пункты пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты.