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    Основную причину укрепления тенге назвал эксперт

    3 Марта 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономист Арман Байганов назвал основную причину укрепления тенге к доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная причина укрепления тенге - влияние налогового периода. Сейчас многие экспортеры конвертируют валютную выручку в тенге для оплаты корпоративного подоходного налога», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» Арман Байганов.

    Он также поделился мнением о том, как долго может сохраниться тренд, связанный с падением американской валюты.

    «Со следующего квартала такой фактор будет отсутствовать. Негативно влиять на тенге будет девальвация рубля», - считает эксперт.

    По его словам, на фоне понижения курса доллара импортируемые товары должны снизиться в цене.

    Ранее заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил о том, что в Казахстане могут подешеветь импортируемые товары в связи с понижением курса доллара США.

    Ранее эксперт Асылбек Куздеубаев сказал, что укрепление тенге является кратковременным явлением. По итогам февраля, курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар США. В Национальном банке объяснили причины укрепления национальной валюты.

    Согласно данным KASE, средневзвешенный курс доллара составил 431,08 тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Бюджет Тенге Финансы
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