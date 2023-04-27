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    Основной задачей Ассамблеи остается объединение представителей этносов вокруг общей идеи – Айдос Сарым

    27 Апреля 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассамблея должна всегда оставаться примиряющей организацией. Об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если в Казахстане будут представлены хотя бы два этноса, то Ассамблея не прекратит свою работу. Но главная задача - работать над укреплением государства, консолидацией, объединением нации и обучением казахскому языку, разъяснением казахской культуры», - сказал Айдос Сарым в интервью журналистам.

    Депутат добавил, что при случае возникновения конфликтных ситуаций Ассамблея должна всегда оставаться примиряющей организацией, призывая стороны к единству. При этом основной задачей Ассамблеи остается консолидация, объединения представителей этносов вокруг общей идеи.

    Ранее Глава государства поручил провести анализ процесса строительства нации.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис АНК Общество
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