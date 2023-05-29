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    Основная часть оборудования устарела на 63 сейсмических станциях в РК

    29 Мая 2023, 00:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воздушные суда МЧС дислоцированы только в 14 крупных городах страны. Такие данные приводятся в Комплексном плане первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023 - 2027 годы, размещенном в ИПС «Әділет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это существенно сокращает возможность оперативного реагирования для оказания экстренной медицинской помощи, спасения пострадавших, решения специальных задач по переброске личного состава и оборудования к месту возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций», - отмечается в документе.

    Также в комплексном плане сообщается, что на сегодняшний день на 63 действующих сейсмических станциях основная часть оборудования морально и физически устарела. Из-за отсутствия оборудования 6 сейсмических станций законсервированы, а 30 нуждаются в модернизации. Материально-техническое оснащение составляет 25 % от нормы положенности.

    «Охват населения страны техническими средствами оповещения составляет 40,9 % (1 781 единица), на вооружении подразделений МЧС имеется 63 пульта управления с возможностью централизованного запуска 1 615 сиренно-речевых устройств и трансляции звуковых сообщений. Мобильные комплексы оповещения населения применяются в 16 регионах страны из 20. Оснащенность цифровыми средствами связи достигает 40,2 % от общей потребности», - приводятся данные в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МЧС
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