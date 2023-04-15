Основатель ансамбля неслышащих танцоров Ольга Ростовщикова: Sensitiv - моя жизнь

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Основатель и душа ансамбля неслышащих танцоров «Sensitiv» Ольга Ростовщикова уверена, что отсутствие слуха не преграда для развития творческих способностей. Об уникальном хореографе из Северо-Казахстанской области - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В прошлом году «Sensitiv» получил Гран-при на 25-м юбилейном Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств. Североказахстанские танцоры обошли участников из США, Ирландии, Франции, Австралии, ЮАР, Таиланда, Канады и Германии. Но и до этой, можно сказать, главной победы в карьере, ребята неоднократно становились победителями различных международных конкурсов, в которых соревновались на равных со здоровыми танцорами.

Всему предшествовала большая совместная многолетняя работа с хореографом Ольгой Ростовщиковой. Именно она 16 лет назад основала единственный в стране ансамбль неслышащих танцоров.

В школу-интернат для детей с нарушением слуха Ольга пришла работать, будучи студенткой второго курса отделения хореографии.

«Честно, я боялась. Не понимала, как же я буду работать. Но решила попробовать. Тогда еще не было гаджетов. Мы общались с помощью блокнотика и ручки. «Sensitiv» - моя жизнь, моя семья. Мое продолжение. Танцевальную карьеру я завершила в 18 лет. Ребята воплотили все то, чего, возможно, не достигла я», - вспоминает О.Ростовщикова.

Хореограф говорит, что работает с ними, как с обычными танцорами. Учит их так, как когда-то учили ее. Танцует вместе с ними – ребятам так проще запоминать движения.

«Я не считаю своих воспитанников людьми с ограниченными возможностями. Они совершенно потрясающие, я их очень люблю и могу говорить о них бесконечно. Да, сложности в работе есть. Самый тяжелый барьер – музыкальность. Они должны уловить ритм – быстрый это или медленный танец. Моя задача – чтобы они исполняли танец музыкально. Это наша изюминка. Они видят и слышат глазами», - улыбается хореограф.

На подготовку одного танца уходит от одного месяца до полугода. Все зависит от сложности. Занимаются пять-шесть раз в неделю по три-четыре часа. Когда готовятся к конкурсу, то репетируют по два раза в день.

«Я всегда отталкиваюсь от музыки. Потом придумываю рисунок танца. Если песня английская, то знакомлю ребят с переводом. Мы рассказываем на сцене историю. Для меня это важный аспект. Иногда я сама удивляюсь тому, как у нас все получается. Есть идея создать танец под песню Земфиры «Искала тебя». Я ехала на репетицию, слушала по радио эту композицию, а в голове создавался танец сумасшедших танцоров. Мгновенно придумались образы и костюмы. Рассказала ребятам, они меня поддержали. И вот - готовим танец», - смеется хореограф.

Сейчас «Sensitiv» - это около 40 танцоров, опытных и начинающих. Со своими воспитанниками Ольга проводит практически весь день. Со старшим составом работает по вечерам, с младшими – во второй половине дня.

«Старший состав – девять человек – это мои дети, моя гордость. Я с ними уже 17 лет. Они танцуют европейскую, латиноамериканскую программу, увлекаются современной хореографией. Это ответственные ребята, самодостаточные. Они полностью отдают себя танцу, несмотря ни на что. На одном из конкурсов Павел Ткаченко танцевал со сломанными ребрами. Никому не сказал об этом, чтобы не подвести коллектив. А Евгений Кузьмин танцевал с ушибленной ногой – он даже наступать на нее не мог. Но вышел на паркет. Я всегда говорю, что мы не профессиональный коллектив. Мы любители. Но я стараюсь, чтобы они танцевали как профессионалы», - улыбается О. Ростовщикова.

Подготовительная, младшая и средняя группы - воспитанники областной коррекционной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Ольга говорит, что в таком возрасте деткам с нарушениями слуха сложно запоминать движения. Но они очень стараются. Чтобы достичь уровня старшего состава, с детьми хореографу нужно заниматься не менее пяти лет.

«Малыши – это моя сегодняшняя отдушина. Самые маленькие, подготовительная группа – дети в возрасте пяти лет. Их шесть человек. С ними мы занимаемся по 20-30 минут в день. Младшая группа – около 20 детей. Невероятные ребятишки. Каждый день встречают крепкими объятиями. Получаю огромное удовольствие от работы с ними. Я возлагаю большие надежды именно на эту группу. Начали изучать ча-ча-ча, освоили самбу. Средний состав уже съездил в Кыргызстан на фольклорный фестиваль «Наристе», участвовали в международном конкурсе в Алматы среди слышащих и стали лауреатами первой степени. Мы брали мастер-класс у испанского хореографа по бачате и сальсе», - делится успехами юных танцоров О.Ростовщикова.

Впервые на международный конкурс среди здоровых танцоров старший состав «Sensitiv» поехал в 2011-м году. Хореограф не скрывает, что было страшно и сложно. Но отступать, несмотря на все нюансы, ни в коем случае не собирались.

«Я считаю, что в этих поездках ребята взрослеют, учатся самостоятельности. И они должны видеть уровень, стремиться к развитию. Когда мы ездим на конкурсы, мы не просто в них участвуем. Там проходят летние школы. Все члены жюри дают мастер-классы. Есть уникальная возможность у них обучиться, набраться опыта. Ребята видят уровень других танцоров. Мы ведь участвуем в конкурсах среди здоровых», - добавляет хореограф.

Танцоры старшего состава «Sensitiv» работали с хореографом телеканала ОРТ Ольгой Сафроновой, участником шоу «Танцы на ТНТ. 3 сезон», хореографом Святославом Брайченко. В течение двух дней он давал мастер-класс по современной хореографии. В Болгарии 11 дней занимались классическим танцем с мастерами Мариинского театра. Брали мастер-классы по индийским танцам.

«К конкурсу в США мы шли три года, нас пригласили в 2019-м году. Получили с детьми визу на 10 лет, активно готовились к этому конкурсу и параллельно участвовали в других международных. Хронометраж западных конкурсов – ровно одна минута. Если чуть превысить время, то коллектив могут исключить из чемпионатов. Это была основная сложность. Я переживала, как мы уложимся в это время, и что успеют увидеть члены жюри. На каждом этапе был разный состав жюри. Нас очень поддерживал руководитель управления культуры Досбол Абдриисов. Он был с нами на репетициях с утра и до позднего вечера. Это была колоссальная психологическая и душевная помощь», - вспоминает О.Ростовщикова.

Ребят пригласили приехать на конкурс в мае этого года в Канны. Но коллектив сейчас готовится к международному конкурсу в Испании.

«Мы хотим поработать с педагогом-хореографом по фламенко. Она, конечно, волнуется и переживает. Фламенко – это дроби и выстукивания. Но я заверила, что ребята смогут. Мы ставили пасодобль. Помимо конкурса, в Испании ребята будут посещать разные курсы по хореографии. После Америки открылось второе дыхание «Sensitive». Нас стали приглашать на различные мероприятия в столицу. В мае ребята будут работать с режиссером-хореографом Государственного Республиканского академического корейского театра музыкальной комедии города Алматы - Анной Цой. Хотим поставить пластический спектакль, мечтаем ставить мюзиклы», - делится хореограф.

О.Ростовщикова считает, что неслышащие ребята должны иметь возможность получить образование по хореографическому и актерскому мастерству. Она уверена, что талант необходимо развивать. На занятиях нужен сурдопереводчик, который бы помогал ребятам получать знания. Если в каждом регионе хотя бы по 8-10 человек будут иметь образование, то они смогут открыть студии и обучать дальше детей с нарушением слуха. Ольга мечтает, чтобы и в других регионах Казахстана были такие ансамбли как «Sensitive».

Энтузиазм О.Ростовщиковой, ее сумасшедшая энергетика, самоотдача и влюбленность в дело, безусловно, позволят воспитать еще не один успешный состав уникального ансамбля.

Северо-Казахстанская область может стать первым и единственным регионом в стране, где работал бы театр танца для людей с нарушением слуха. Для Ольги и ее коллектива задача вполне выполнимая. Безусловно, в вопросе открытия театра нужна моральная и материальная поддержка со стороны местных властей.