Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года отсутствия

    27 Марта 2023, 15:45

    ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Основатель Alibaba и один из богатейших людей в Китае Джек Ма появился на публике впервые за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

    58-летний миллиардер посетил школу в Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

    Стоит отметить, что Ма держался в тени последние три года после того, как в 2020 году раскритиковал финансовые регуляторы Китая. Он стал одним из китайских миллиардеров, исчезнувших во время репрессий против технологических предпринимателей.

    По сообщению South China Morning Post, он недавно вернулся в Китай после более чем года пребывания за границей.

    Издание, принадлежащее Alibaba, сообщило, что он сделал короткую остановку в Гонконге, где встретился с друзьями, а также ненадолго посетил международную художественную ярмарку Art Basel.

    Также сообщается, что последние три года господин Ма несколько отошел от обязанностей в своих компаниях и путешествовал по разным странам с целью узнать побольше о сельскохозяйственных технологиях.

    BBC News напоминает, что Джек Ма отказался от контроля над гигантом финансовых технологий Ant Group в январе этого года.

    Некоторые эксперты восприняли это как еще одно доказательство того, что он впал в немилость Коммунистической партии Китая за свою излишнюю откровенность и влиятельность.

    В октябре 2020 года Ма заявил на финансовой конференции в Шанхае, что у традиционных банков «менталитет ломбарда».

    В следующем месяце запланированное Ant размещение на фондовом рынке на сумму 26 миллиардов фунтов стерлингов, которое было бы крупнейшим в мире, было отменено китайскими властями, которые сослались на «серьезные проблемы» с регулированием фирмы.

    С тех пор поступали сообщения о том, что Джека Ма видели в разных странах, включая Испанию, Нидерланды, Таиланд и Австралию.

    В ноябре прошлого года газета Financial Times сообщила, что основатель Alibaba уже шесть месяцев живет в японской столице Токио.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Второе за сутки землетрясение произошло в Китае
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    При каких условиях банки смогут рассчитывать на господдержку в Казахстане
    Главы КНР и Франции провели переговоры в Пекине
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    4 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    5 Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
    Новости партнеров