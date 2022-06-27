Основания для закупок с одного источника сокращены в «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов доложил об основных изменениях в проведении закупок Фондом «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года по пересмотру закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына», Правительством совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, Фондом, НПП «Атамекен» и бизнес-сообществом проведена работа по пересмотру порядка осуществления закупок Фонда». В частности, в январе – феврале текущего года проведены широкие обсуждения на площадках Правительства, Фонда и НПП «Атамекен», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, по его словам, 26 января текущего года на площадке НПП «Атамекен» проведена онлайн-конференция по вопросам реформирования закупок с участием казахстанских предпринимателей, по ее итогам Фонд рассмотрел 85 предложений отраслевых ассоциаций, отечественных товаропроизводителей и предпринимателей.

Также, 27 января этого года с участием председателя Правления Фонда проведена открытая онлайн-конференция с представителями бизнес-сообщества, на которой также всесторонне обсуждались вопросы совершенствования процесса закупок Фонда.

«Наряду с этим был создан специальный почтовый ящик usynys@sk.kz, на который любой представитель бизнес-сообщества или гражданский активист имел возможность внести предложения по вопросам реформирования системы закупок Фонда. Все поступившие обращения и предложения были рассмотрены в максимально сжатые сроки. При этом таблица с позицией Фонда по каждому вопросу и предложению размещена на веб-сайте Фонда для ознакомления заявителями. Таким образом, Порядок обсужден с бизнес-сообществом как на уровне Фонда, так и на уровне НПП «Атамекен», проработан с АЗРК, согласован с Министерством финансов и утвержден решением Совета директоров Фонда 3 марта 2022 года», - отметил Премьер-Министр РК.

Ключевыми изменениями в процедурах закупок Фонда являются:

- прямое действие Порядка с исключением отсылок на иные внутренние документы Фонда;

- сокращение оснований закупок способом из одного источника на 41 % (с 34 до 20 оснований по сравнению с 2021 годом);

- осуществление закупок из одного источника только в исключительных случаях, когда невозможно осуществить такие закупки конкурентными способами;

- персональная ответственность за неправомерность применения способа закупок из одного источника.

Кроме того, в целях обеспечения участия в закупках квалифицированных поставщиков и исключения участия фирм-однодневок введены квалификационное требование в виде финансовой устойчивости, комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса (освобождение отечественных товаропроизводителей от всех видов обеспечений, обязательная выплата аванса не менее 30 %), обязательное согласование с НПП «Атамекен» перечня категорий закупок для разработки закупочных категорийных стратегий.



