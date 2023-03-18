Осложнения обстановки с паводками в Актюбинской области не наблюдается - Юрий Ильин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с текущей обстановкой, а также с проводимыми аварийно-спасательными и неотложными работами по ликвидации последствий паводков в Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Юрий Ильин поставил ряд конкретных задач по ускорению ликвидации последствий паводков, обозначил пути их решения и минимизации подобных угроз в будущем.
Вместе с тем, в ходе облета проведен осмотр низовьев Актюбинского водохранилища.
В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.
Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.
За сутки в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах проводилась работа по укладке мешкотары с инертным материалом. Всего уложено более 10 000 мешков с инертным материалом, откачано порядка 30 000 куб. метров воды.
В целом с начала паводкового периода по Актюбинской области откачано более 390 000 куб. метров воды, прочищено более 26 км арыков, уложено более 24 000 мешков с инертным материалом, возведена временная дамба протяжённостью почти 200 метров, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 500 метров. По области из населенных пунктов вывезено порядка 525 000 куб. метров снега. В г. Актобе, выше жилого массива Сая, и селе Петропавловка Каргалинского района прорыт водоотводной канал длиной 200 метров.
Противопаводковые мероприятия продолжаются.
Вместе с тем, по информации акимата Актюбинской области жителям, чьи дома подверглись значительному подтоплению, будет оказана всесторонняя помощь в том числе по восстановлению и строительству жилья по итогам работы комиссии местных исполнительных органов. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.