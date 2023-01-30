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    Осложнение паводковой ситуации ожидают в ряде районов Костанайской области

    30 Января 2023, 15:21

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области 90 населенных пунктов, подверженных подтоплению талыми водами. Наибольший риск сохраняется в 37 населенных пунктах южных районов, а также Аулиеколь и Карасу. О том, как в регионе готовятся к паводковому сезону, на совещании в областном акимате сообщил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Азамат Оримбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам А. Оримбаева, прогнозируется осложнение паводковой обстановки в ряде регионов области, где возможно резкое снеготаяние и повышение уровня воды на реках. В частности, на территории Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского, Наурзумского, Аулиекольского и Карасуского районов.

    «Всего возможно подтопление в 37 населенных пунктах - это около 808 жилых домов и более 3 тысяч жителей.

    В зоне особого риска находятся город Аркалык - села Кызыл Жулдыз и Екидин, Амангельдинский район- село Агайдар, Джангельдинский - села Сага и Кокалат, Карасуский район - села Карамырза, Зеленовка, Железнодорожное, Октябрьское, Карасу и Восток, Аулиекольский район - села Диевка, и Коктал, Наурзумский район - село Буревестник»,- проинформировал акима области А. Оримбаев.

    Районным акиматам, дорожным организациям всех уровней рекомендовано привести имеющиеся силы и средства в повышенную готовность, а также произвести передислокацию тяжелой инженерной техники в Карасуский и Амангельдинский районы.

    По информации, предоставленной районными акиматами, в целях предупреждения и ликвидации последствий паводков заготовлено 145 тонн топлива, почти 8 тысяч инертных материалов и и определены денежные средства для закупа продуктов питания для пострадавших. В случае паводков для эвакуированных подготовлено 153 временных пункта, которые смогут принять до 12 тысяч человек. Выделено 2 млрд 206 млн тенге на расходы в случае ЧС.

    Между тем, из года в год больше всего страдает от паводков Карасуский район, где из 41 населенного пункта 16 попадают под подтопление. Это 379 домовладений, где проживает 1 122 человека.

    По словам акима района Виктора Радченко, паводок проходит по трем основным рекам Карасуского района — Кундузда, Карасу и Тюнтюгур, вдоль которых находятся 13 гидротехнических сооружений, из которых в неудовлетворительном состоянии - 4.

    «В целях недопущения возможного подтопления населенных пунктов района был разработан и утвержден план инженерных работ. Так, очищено 2 577 метров русла реки Тюнтюгур. Проведено 8 расширений русла реки на суженных участках от 15 до 38 метров.

    В целях предотвращения подтопления села Карамырза летом проведена работа по очистке отводов русла реки Тюнтюгур от иловых отложений по правой береговой линии, что позволит прибывающей воде в паводковый период уходить в правую сторону поймы реки, снижая подпор и уровень воды в селе Карамырза»,- сказал В . Радченко.

    Что касается ГТС, которые в неудовлетворительном состоянии, то по ним сейчас разработаны проектно-сметные документы на восстановление и реконструкцию.

    Как и в других районах, находящихся в зоне риска, здесь намерены провести работы по освобождению от снега и льда водопропускных труб, поселковых дорог и дорог районного, областного, республиканского значения, а также в период прохождения талых вод на реках Карасуского района планируется проведение взрывных работ.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Паводок
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