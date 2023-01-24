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    Осквернение Корана вызвало возмущение турецкого Управления по делам религий

    24 Января 2023, 22:24

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Управление по делам религий Турции посредством своих представительств в 120 странах мира намерено подать иски в суд из-за инцидента с Кораном в Стокгольме и Гааге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    С участием заместителей главы ведомства и руководителей отделов в турецком Управлении по делам религий состоялось совещание, связанное с осквернением священного Корана. В результате чего было принято решение направить обращение в суды разных стран.

    По словам муфтия Турции Али Эрбаша, представительства его ведомства в 120 странах направят в суды разных стран соответствующие иски. Также будут направлены письма в различные уполномоченные органы и структурные подразделения с требованиями о пресечении провокационных действий, оскверняющих Коран и мусульманские мечети.

    Кроме того, Управлением по делам религий Турции планируется провести встречу в режиме видеоконференции с представителями Организации исламского сотрудничества.

    «Мы постараемся проработать совместные шаги не только в ответ на возмутительные инциденты с осквернением Корана в Стокгольме и Гааге, но и против нарушений прав мусульман в разных странах на почве исламофобии», - добавил А. Эрбаш.

    Ранее сообщалось, что руководство Турции выступило против вступления Швеции в НАТО после того, как в Стокгольме датский активист сжег Коран.

    Шведский журналист Чанк Фрик при этом заявлял, что возместит все финансовые затраты на проведение антиисламской акции у стен турецкой дипмиссии, назвав свои действия «правом на освещение событий».

    Вслед за провокационным пикетом в Стокгольме по сожжению Корана, в Гааге лидером праворадикального движения «PEGIDA» была разорвана и затоптана священная книга мусульман.

    В этой связи министерство иностранных дел Турции выразило протест послу Нидерландов в Анкаре.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    НАТО Религия Суды Турция Мировые новости Швеция Нидерланды
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