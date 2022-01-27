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    Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске

    27 Января 2022, 13:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина, оскорблявший полицейского, арестован в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Видео, где мужчина провоцирует участкового полицейского, прибывшего по вызову жителей одного из дома в Усть-Каменогорске, получило широкую популярность в Сети. Подписчики пабликов, где было распространено видео, выражали свое возмущение действиями и поведением подвыпившего мужчины, который провоцировал участкового, называя его слугой. История получила продолжение. Сегодня суд вынес постановление об аресте мужчины.

    Как пояснили в управлении полиции Усть-Каменогорска, в отношении обвиняемого была применена статья 667 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа«, которая предусматривает санкцию в виде ареста до пяти суток.

    41-летний мужчина уже принес свои извинения по поводу случившегося и раскаялся в своем поведении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Суды Видео МВД РК
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