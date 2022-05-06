Оскорбление национальных чувств относится к экстремизму - Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Это правонарушение относится к экстремистским преступлениям, поэтому извинения авторов постов не освобождают их от уголовной ответственности. Об этом заявила Генпрокуратура РК, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в надзорном органе, в некоторых постах и статьях звучат прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку. Как правило, авторы таких материалов, после установления правоохранительными органами их личностей, раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.

«Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса от 2-х до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений - статья 3 Уголовного кодекса», - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Такие лица, как проинформировали в надзорном органе, не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (ст.65 УК), примирением с потерпевшим (ст.68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (ст.71 УК) или обвинительного приговора (ст.77 УК), по акту амнистии (ст.78 УК).

К ним не применяются условное осуждение (ст.63 УК), условно-досрочное освобождение (ст.72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (ст.74, 76 УК).

Осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Всего, с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо.

К примеру, в городе Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности.

За аналогичное деяние еще один житель Алматы 23 октября 2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.

Генпрокуратура призвала граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе.