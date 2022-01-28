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    Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева

    28 Января 2022, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане. Такое мнение высказала известный общественный деятель Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорил о перезагрузке. Как я понимаю, это будет ребрендинг, к тому же он сказал, что к концу года уйдет с поста председателя партии. Он же обещал, что в сентябре будет внесен пакет политических реформ, в котором, скорее всего, будет снижен порог для прохождения партий в Парламент.

    Президент говорил и о конкуренции между политическими партиями. Поэтому, мне все это представляется здравым и последовательным. Все будет делаться поэтапно, а не так, чтобы с наскока. Он взял на себя председательство и сказал, что будет внесен пакет политических реформ, а сам Глава государства дистанцируется от всех партий и будет, как положено, Президентом страны, гарантом Конституции, со всеми соответствующими полномочиями. На мой взгляд, Президент не должен заменять и исполнительную власть. Правительство должно само работать. Я ожидаю, что серьезные реформы, которые будут инициированы в сентябре, будут больше ориентированы на демократическое развитие государства», – сказала А. Соловьева.

    По ее словам, решение Касым-Жомарта Токаева уйти с поста председателя партии, быть равноудаленным от всех политических сил, будет способствовать развитию конкуренции среди политических партий.

    Напомним, сегодня, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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