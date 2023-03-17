Осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане 18 – 20 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 18 – 20 марта распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, в начале периода, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в северной, восточной половине снег, низовая метель, гололед, в южной половине дождь, гроза, 19 марта в горных районах Алматинской и Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны без осадков.

Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.

Что касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь во второй половине периода на северо-западе, севере, в центре, востоке РК ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 мороза, днем до 0-8 мороза.



