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    Осадки и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

    28 Ноября 2022, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 29 ноября – 1 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    29-30 ноября восточные регионы страны останутся под влиянием отрога холодного Серверного антициклона, в связи с чем морозы сохранятся. На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов. 30 ноября – 1 декабря на большую часть страны ожидается выход Южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега, и повышение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке гололед, на севере, востоке, в центре метель.

    Температура воздуха ночью западе страны 5-15 мороза, на северо-западе 10-28 мороза, в северных регионах 15-25 мороза, в центре страны 5-20 мороза, на востоке республики 33-43 мороза, в конце периода повышение до 20-30 мороза, на юге 7 мороза-3 тепла, на юго-востоке повышение от 5-15 до 0-8 мороза.
    Казгидромет Погода
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