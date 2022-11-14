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    Оружие изъяли у жителя Уральска

    14 Ноября 2022, 10:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пистолет и винтовку изъяли полицейские у жителя города Уральска. Обысковые мероприятия проводились совместно с управлением департамента КНБ ЗКО, оружие направлено на баллистическую экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    11 ноября сотрудниками УБОП ДП ЗКО совместно с УДКНБ ЗКО, в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания 56-летнего горожанина изъяты пистолет, переделанный под боевой, травматическая винтовка с оптическим прицелом, два магазина от пистолета и 6 боевых патронов 9 мм. Хозяин дома пояснил, что сигнальный пистолет он самолично переделал под боевой, а травматическую винтовку купил в оружейном магазине, но документы на нее потерял.

    Начато досудебное расследование по статье 287 ч.3 УК РК «Незаконное хранение оружия», следствием назначен ряд проверок.


    Фото: polisia.kz
    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал
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