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    Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Абайской области

    6 Июня 2023, 14:03

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Оружие и боеприпасы изъяли полицейские у жителя села Чаган Абайской области , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками отделения по противодействию экстремизму управления полиции города Семея задержан житель села Чаган, 1960 года рождения, у которого в ходе обыска дома было изъято незаконно хранящиеся два ружья, 11 банок пороха, более 200 гильз, две банки дроби и свыше сотни патронов. В результате проверки было установлено, что изъятые боеприпасы и оружие остались от покойного отца.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция указанной статьи предусматривает наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Абайская область
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